كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن مفاجأة مُدوية وهي وجود رغبة من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، للعودة من جديد لصفوف ناديه السابق برشلونة الإسباني.

وكان النجم الأرجنتيني بكى في مؤتمر صحفي أُقيم في أغسطس الماضي لتوديع برشلونة، مكررًا في أكثر من مناسبة خلال المؤتمر أنه لم يرغب على الإطلاق في مغادرة برشلونة.

وذكر برنامج «الشيرنجيتو» الإسباني الشهير نقلًا عن الإعلامي كارمي بارسيلو أن النجم الأرجنتيني أرسل رسائل ” واتساب” لإدارة برشلونة تُفيد بأنه يرغب في العودة إلى البارشا مجددًا.

لماذا غادر النجم الأرجنتيني ؟

وغادر البرغوث الأرجنتيني، فريق برشلونة بسبب عدم تمكن برشلونة من الاحتفاظ به، ظل أزمة الرواتب في النادي ومدى تطابقها مع لوائح الدوري الإسباني.

إنجازات ميسي مع برشلونة

يذكر أن ميسي المُلقب بـ Greatest of All Time أو الأعظم في التاريخ ظهر مع الفريق الأول ببرشلونة في عام 2004، واستطاع أن يلحق بالجيل الذهبي للبارشا المكون وقتها من تشافي وإنييستا بجانب الأسطورة البرازيلية رونالدينيو والكاميروني صامويل إيتو.

وحقق النجم الأرجنتيني مع برشلونة منذ عام 2004 وحتى 2021 36 بطولة بمعدل 10 ألقاب بالدوري الإسباني، 7 كؤوس ملك إسبانيا، 8 بطولات للسوبر الإسباني، 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و 3 ألقاب للسوبر الأوروبي و4 ألقاب لكأس العالم للأندية.

ونجح البرغوث الأرجنتيني في إحراز 672 هدفًا بقميص البارشا، خلال 778 لقاء بالبطولات المختلفة وقدم 305 تمريرات حاسمة لزملائه في برشلونة.