كشف مدرب فريق الاتفاق الجديد، الصربي فلادان ميلويفيتش، سبب الفوز الذي حققه فارس الدهناء على النصر اليوم، متمنيًا تحقيق مزيد من الانتصارات خلال الفترة المقبلة.

ميلويفيتش يوضح أسباب الفوز على النصر:

وقال المدير الفني الصربي ميلويفيتش خلال تصريحاته للقناة الناقلة: “قدمنا مباراة مميزة أمام فريق كبير وقوي، وكانت مواجهة ممتعة من الطرفين”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “عندما أتيت ركزت على النواحي النفسية وتحسينها، وهو أمر ليس بالسهل، بل يحتاج جهدًا مضاعفًا، كانت ثماره ظهور اللاعبين بهذه الروح وتحقيقهم الانتصار”.

واختتم ميلويفيتش تصريحاته قائلًا: “الاتفاق يملك أسماء مميزة وقادرة على تحقيق الانتصارات، كما تتمتع بشخصية قوية.. سأواصل العمل مع المجموعة ككل، وليس 11 لاعبًا فقط، لمحاولة تحقيق المزيد من الانتصارات والتقدم في سلم الترتيب”.

الاتفاق يتجاوز النصر بهدف نظيف:

ولعب النصر ضد الاتفاق، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز فارس الدهناء بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عند 12 نقطة في المركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان.