قال وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي :إن حكومة بلاده كانت ولا تزال تدعو الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي أكبـر كارثة بيئية في البحر الأحمر، قد تنجم عن انفجار ناقلة صافر المحملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام.

ميليشيا الحوثي ترفض المبادرات:

وأكد الوزير الشرجبي خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صافان، اليوم في مدينة الرياض، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مستمرة في رفض كل المبادرات الأممية والدولية للوصل إلى الخزان صافر لإجراء عملية الصيانة للخزان، التي توقفت منذ العام 2015م، حسب ما ورد في وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ).

وثمّن المسؤول اليمني إسهام فرنسا في تمويل بعثة التفتيش التي فوضتها الأمم المتحدة للمرفق العائم لتخزين النفط وتفريغه.

دعم فرنسي لأمن اليمن:

من جهته جدد السفير الفرنسي، دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار اليمن، واستمرارها في دعم الجهود المبذولة من أجل إيقاف التهديد الذي يشكله خزان صافر النفطي.