استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء مدير فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية المهندس ماجد بن محمد الضويان بمناسبة تعيينه في منصبه.

لقاء نائب أمير الشرقية والضويان

وأشاد سموه بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والتي تستهدف تطوير جميع وسائل النقل على مستوى المملكة سواءً الجوي أو البري أو البحري وكذلك الخطوط الحديدية.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الضويان بمناسبة تعيينه مؤكدًا على ضرورة التكامل مع الجهات ذات العلاقة في المنطقة لتطوير منظومة النقل وخدمة المواطنين والمقيمين.

ورفع الضويان شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ومتابعته لأعمال الهيئة في المنطقة.