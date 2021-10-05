أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بجهود القطاعات الصحية في المنطقة الشرقية وارتفاع نسبة المحصنين الذين تلقوا جرعتي لقاح ضد فايروس كورونا وهذا يدل على وعي أفراد المجتمع وحرصهم على المساهمة في بناء مناعة مجتمعية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء مدير عام الشئون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي الذي قدم لسموه تقريراً عن جهود الجهات الصحية في المنطقة وإنجازات مراكز لقاح كورونا وأعداد من تلقوا اللقاح.