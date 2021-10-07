استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية في الإمارة اليوم , معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن حمد الصويان.



وأشاد سموه بالتحول الرقمي الذي تشهده المملكة بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة “حفظها الله” لتسخير التقنية في جميع مجالات الحياة والاستفادة من التقنيات الحديثة والمتطور “لرقمنة” الأعمال والتعاملات.

من جانبه قدم معالي محافظ الهيئة الرقمية عرضاً عن خطط الهيئة وتوجهاتها المستقبلية واستراتيجية الحكومة الرقمية والإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية.