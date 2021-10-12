استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مدير عام فرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالشرقية المهندس أحمد بن عبدالهادي الخالدي بمناسبة تعيينه.

وأكد سموه على ضرورة تفعيل دور المركز الرقابي ومتابعة التزام جميع المنشآت والقطاعات بالمحافظة على البيئة.

وهنأ سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، الخالدي بمناسبة تعيينه، كما رفع الخالدي شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه وتوجيهاته السديدة.

نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع الالتزام البيئي

كما اطلع صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير الشرقية على برنامج تحسين وتطوير المنافذ البرية في المنطقة الشرقية الذي تنفذه هيئة الضريبة والزكاة والدخل وخطط الهيئة المستقبلية لتطوير لتلك المنافذ.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه بمكتبه بديوان الإمارة مع معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي بحضور الأستاذ عبدالمحسن المرشد وكيل الهيئة للشئون الهندسية والأستاذ فهد الموينع والأستاذ طلال العيسى.

وأشاد سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي تشهده المنافذ البرية في المنطقة الشرقية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التخليص الجمركي وكذلك سرعة إنهاء إجراءات المسافرين الأفراد تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة “حفظها الله”.

وقدم معالي محافظ الهيئة الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعم سموه لأعمال الهيئة وخدماتها بجميع فروعها في المنطقة.