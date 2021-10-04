استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت ولي العهد، في قصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق.

استقبال الأمير تركي بن محمد

ونقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولسمو نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت.

وقد حمّل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله – وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

العلاقات السعودية الكويتية

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.

حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي معالي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، ومعالي وكيل الديوان الأميري مدير مكتب سمو أمير دولة الكويت الأستاذ أحمد فهد الفهد، ومدير مكتب سمو ولي العهد في دولة الكويت الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.