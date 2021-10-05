أكد نائب مدير عام الجوازات، اللواء الدكتور صالح المربع، أن هناك دورًا أساسيًّا للمواطن والمقيم في نجاح حملة وطن بلا مخالف.

دور الجوازات في وطن بلا مخالف:

وأضاف المربع، في تصريحات إلى قناة العربية، أن الجوازات تشارك في حملة وطن بلا مخالف، وهي تستهدف أن يكون هناك وطن بلا مخالفين ويكون جميع الأشخاص المتواجدين على أرض المملكة أشخاصًا نظاميين، وأن المديرية تقوم بإنهاء إجراءات المخالفين بكل يسر وسرعة عبر لجان تأخذ خصائصهم الحيوية وتعطي للمخالفين كامل الحق في الدفاع عن أنفسهم.

خدمات أبشر:

وتابع أن اللجان الإدارية تتولى أخذ العقوبة المناسبة بحق المخالفين، وكذلك تسهل الجوازات كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر منصة أبشر، وذلك من خلال إصدار الخدمات من قبل المستفيدين شخصيًّا، مشددًا على أن هذه الخدمات ساهمت بشكل كبير جدًّا في الحد من المخالفات؛ لأنها تسهل تجديد الإقامة، وأصبح من حق المواطن والمخالف والوافد أن تكون وثائقه على جواله وعلى مقربة منه في أي مكان طُلبت منه تلك الوثائق من جانب رجال الأمن.