مزيج من الكوميديا والصراعات الدرامية داخل أحد الأحياء الشعبية، تفتح فيه نادين نجيم محلها الخاص للعناية بالسيدات ضمن أحداث مسلسل “صالون زهرة”، من كتابة ندين جابر وإخراج فيليب أسمر، والذي يُعرض على MBC4. الرجال غير مرحب بهم في هذا المكان الذي تملكه وتعمل فيه زهرة، ويساعدها ابتسام (نهلة داوود) ورشا (زينة مكي) ولينا (لين غرّة).

وتراهن نادين نجيم على شخصية الشابة المتمردة التي مرت بظروف صعبة جعلتها مناصرة للنساء ولا تثق بالرجال، بينما يترقب معتصم النهار ردود أفعال الجمهور العريض مع الكوميديا بالأسلوب السهل الممتنع المقدم في هذا العمل.

نادين نجيم زهرة تشبه الناس البسطاء

وأوضحت نادين نجيم أن “أحداث العمل تكشف حكاية هذه الشابة مع بيئتها ووالدها وشقيقتها وزوج هذه الأخيرة، ونستنتج لما هي متمردة وقاسية، ضمن كوميديا سوداء فيها خطوط درامية عدة”، مشيرة إلى أن “زهرة تشبة الناس البسطاء الذين نلتقيهم يومياً في حياتنا، والذين يحاولون أن يخلقوا صنعة للاسترزاق منها، وهي مقتنعة بأنها إذا لم تكن قادرة على الدفاع عن نفسها، فلن تجد من يدافع عنها”.

وتابعت: “أنني كنت أفكر بمشروع مشابه منذ سنوات عدة ضمن عمل لا يخلو من الكوميديا، لكننا لم نكن نجد الفرصة والوقت والنص، إلى أن كان “صالون زهرة” الذي نقدمه اليوم”.

وعمّا إذا كانت الشخصية ستنفرد بعبارات ثابتة تكررها دوماً، تسارع إلى الإجابة قائلة “أنها تستخدم قاموساً من العبارات”. وعن العلاقة مع معتصم النهار، تقول: “أنس يدخل الحي ضمن ظروف معينة، وحينما التقى بزهرة أحس كل منهما بمشاعر غير مفهومة، ونرى كيف تتبدل ملامح هذه العلاقة خلال 15 حلقة”.

أنس يضطر للتقرب من زهرة

يقدم معتصم النهار شخصية أنس، وهو شاب يعمل في تنجيد المفروشات والموبيليا، ويتورّط في عمل خارج القانون، فيضطر بحكم ذلك للدخول إلى الحي الشعبي”، ويتابع: “يُضطر أنس للتقرب من زهرة، ونراه يقع في مستنقع يصعب عليه الخروج منه”. ويوضح أن “هذا النوع من الأدوار جديد عليّ ويستهويني إذ يحمل مواقف كوميدية طريفة، وأحداثاً وقصص حب”، لافتاً إلى أن “الموضوع غني ودسم وممتع، ونتجه هنا إلى كوميديا الموقف، وهو الذي يقدم مادة مضحكة مبنية على الحالة التي توضع فيها الشخصية، ثم الحلول التي تصل إليها للتخلص من موقف ما”.

ختاماً أكد معتصم أن “الجانب الرومانسي في العمل مبشّر، وكل الظروف والعوامل تخدمنا لجهة النص والإخراج والتفاعل بين الممثلين عموماً وبين نادين وبيني خصوصاً”.

صالون مليء بالحكايات والأسرار

من جانبه يخوض المخرج جو بو عيد أولى تجاربه مع الدراما التلفزيونية، ويشير إلى أن “داخل هذا الصالون الذي ورثته زهرة عن والدتها سنتابع الحكايات والأحداث المتعددة”، مؤكداً أن “في هذا العمل نبدأ بمشاكل أكثر مما نرى مواقف مضحكة، وعلاقات سكان هذا الحي، وما يجري داخل الصالون”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “صالون زهرة”، يجمع إلى نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار، كل من طوني عيسى، فادي أبي سمرا، جنيد زين الدين، نهلة داوود، كارول عبود، زينة مكي، لين غرة، رشا بلال، أنجو ريحان، حسين مقدّم، علي سكر، بمشاركة نقولا دانيال، عمر ميقاتي، نوال كامل، مجدي مشموشي، ناظم عيسى، سمارة نهرا، جورج دياب، هشام أبو سليمان، كميل يوسف وآخرين.