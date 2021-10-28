أطلقت اللجنة الاقتصادية في نادي الإبل السعودي مزاد الإبل الأكبر على مستوى المملكة والخليج بمساحة تزيد عن ستة ملايين متر مربع في محافظة حفر الباطن أمس.

وأعطى الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد رئيس اللجنة الاقتصادية في نادي الإبل شارة البدء للمزاد بحضور محافظ محافظة حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد ومدير نادي الإبل المهندس بندر القحطاني وجمع كبير من الملاّك والمسؤولين والجمهور.

وتضمن اليوم الأوّل عرضًا لنوادر الإبل بكافة ألوانها، أعقبه إقامة مزاد خاص للنخبة، وكان الحفل الافتتاحي مشوّقًا على مستوى الحدث تخللته قصيدة شعرية وعرضًا عن علاقة الإبل بالمناخ ومسرحية ذات مضمون تحذيري من ممارسة العبث الخطيرة على الجِمال.

أنشطة ترفيهية وتجارية

ويشتمل المهرجان على أنشطة تجارية وترفيهية ومسابقات خاصة بالإبل على مدى خمسة عشر يومًا، وفتح المهرجان المصاحب للمزاد حراكًا اقتصاديًا طال الأسواق الشعبية والأسر المنتجة والحرف اليدوية واستقطب أسماء عالمية في المطاعم والمقاهي والمخبوزات، ويأتي مزاد حفر الباطن في موسمه الثاني ليصب فيما تعمل اللجنة الاقتصادية في نادي الإبل عليه من توفير أرضية للمستثمرين والكيانات التجارية للدخول في واقع اقتصاديات الإبل مع توفير كامل المعلومات وأبواب الاستثمار والمتاجرة، وتمكّن اللجنة التي يرأسها الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد المتعاملين مع حركة البيع والشراء في الإبل خارطة كاملة قبل اتخاذ أي توجه استثماري أو شرائي عبر سلسلة من التشريعات والإجراءات التي تكفل شفافية العملية التجارية ووضوحها.