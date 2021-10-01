يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك بقيادة مدربه الكرواتي كريشمير ريزتش بشكل مميز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

ضمك يتجاوز عقبة الرائد

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد نظيره الرائد، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضمكاوي بهدفين دون رد.

ورفع ضمك رصيده إلى 14 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبفارق نقطة عن الاتحاد الذي سيواجه الأهلي اليوم، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد عند 11 نقطة في المركز الخامس.

نادي ضمك يخطف الأنظار

وتُعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في تصدر جدول ترتيب دوري المحترفين، كما أن فوزه على الرائد هو الأول تاريخيًا في تاريخ مواجهتهما بالمسابقة، حيث إنه خسر الأربع مباريات السابقة.

وأصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك الأكثر تحقيقًا للفوز في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتساوي مع النصر والاتحاد بـ4 انتصارات لكل منهم، ويحتل المركز الرابع في قائمة الأقوى هجوميًا برصيد 11 هدفًا.

ويُعتبر ضمك أكثر فريق حفاظًا على نظافة شباكه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتساوي مع الباطن بـ3 مباريات، كما أنه يملك 14 نقطة كأعلى معدل نقطي يحققه في المسابقة منذ صعوده قبل موسمين.