كشف النجم نايف هزازي تفاصيل أزماته خلال فترة تواجده في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا ندمه على هذه التجربة على المستوى الاحترافي.

نايف هزازي يؤكد ندمه على تجربته مع النصر:

وتحدث نايف هزازي على مشاكله في العالمي قائلًا: “عقدي مع النصر بلغ 4 مليون ريال في الموسم إلى أنني تسلمت راتب شهر ومن ثم انقطعت رواتبي لمدة 6 أشهر”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “المتأخرات ومشاكل السكن الذي كنت فيه بالرياض أثرت على مستواي، وتعرضت لكلام جارح من شخصيات لا أستطيع الإفصاح عن أسمائها”.

وأضاف نايف هزازي خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “على الصعيد الاحترافي أنا ندمان على تجربتي مع النصر، وفي نفس التوقيت كنت متشرفاً باللعب في كيان كالعالمي”.

كواليس تحول وجهة هزازي من الهلال للعالمي:

وفي السياق ذاته، أوضح نايف هزازي تفاصيل انتقاله إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، رغم أنه كان قريبًا من التوقيع لنادي الهلال، قادمًا من صفوف الشباب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان انتقال هزازي إلى صفوف النصر عام 2015، قد أثار حالة كبيرة من الجدل في الشارع الرياضي، كما أن الصفقة كانت الأعلى والأغلى للاعب سعودي، قبل أن يرحل في عام 2017، بعد العديد من الأزمات وتأخر الرواتب.