كشف نايف هزازي لاعب المنتخب السعودي ونادي الاتحاد والنصر السابق، عن صفقة هجومية ستُفيد الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكد هزازي على أن الاتحاد بحاجة لصفقة محور هجومي أو صانع ألعاب يُنظم اللعب، على الرغم من ضم العميد للاعب البرازيلي إيجور كورونادو في صيف العام الحالي قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي.

الاتحاد قد لا يفكر في نصيحة نايف هزازي

وربما لا يفكر الاتحاد في ضم صانع ألعاب آخر بسبب الدور الذي يؤديه اللاعب كورونادو حيث ساهم في إحراز 44 هدفًا خلال 41 لقاء في دوري المحترفين السعودي والإماراتي، حيث سجل 27 هدفًا وصنع 17 هدفًا خلال المباريات التي خاضها مع ناديي الاتحاد والشارقة الإماراتي.

تفاصيل انتقال هزازي إلى النصر

وفي وقت سابق، كشف هزازي تفاصيل أزماته خلال فترة تواجده في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مؤكدًا ندمه على هذه التجربة على المستوى الاحترافي.

وقال نايف هزازي حول مشاكله في العالمي قائلًا: “عقدي مع النصر بلغ 4 ملايين ريال في الموسم إلى أنني تسلمت راتب شهر ومن ثم انقطعت رواتبي لمدة 6 أشهر”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “المتأخرات ومشاكل السكن الذي كنت فيه بالرياض أثرت على مستواي، وتعرضت لكلام جارح من شخصيات لا أستطيع الإفصاح عن أسمائها”.

وأضاف نايف هزازي خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “على الصعيد الاحترافي أنا ندمان على تجربتي مع النصر، وفي نفس التوقيت كنت متشرفًا باللعب في كيان كالعالمي”.