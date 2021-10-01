أعلنت تقارير طبية حديثة، أن حبة دواء نجحت بشكل ملحوظ في تخفيف أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

نتائج إيجابية:

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، أظهرت الحبة نتائج إيجابية في خفض معدلات الوفيات والحالات الخطرة التي تحتاج إلى دخول المستشفيات إلى النصف تقريبًا.

ولفت التقرير إلى أن هذا العقار الذي جرى تطويره من قبل شركة “ميرك آند ريدجر باك” الأمريكية، سيكون أول دواء على شكل حبوب يمكن تناولها بسهولة لعلاج فيروس كورونا، في حال حصل على الموافقة.

استخدام طارئ:

وقالت الشركة: إنها ستطلب رخصة “الاستخدام الطارئ” للدواء في الولايات المتحدة خلال أسبوعين، وبعدها ستطلب الموافقة في دول أخرى من العالم.