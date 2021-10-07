تترقب الجماهير مواجهة السعودية ضد اليابان ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، وسط تمنيات بتحقيق الأخضر لفوز هام يُقربه من التأهل.

السعودية ضد اليابان

ويلعب منتخب السعودية ضد اليابان على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويدخل المنتخب مباراة السعودية ضد اليابان بهدف تحقيق الفوز الثالث على التوالي في التصفيات المونديالية، بعد تجاوزه لعقبتي فيتنام وعمان، ليحصد العلامة الكاملة ويقترب من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل مواجهة اليابان اليوم، يحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر.

الأخضر في تصفيات كأس العالم

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 128 مباراة ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، نجح في تحقيق الفوز 76 مرة، وتعادل في 30 مواجهة، فيما خسر 22 مرة، ويطمح الأخضر لمواصلة تفوقه وتحقيق انتصار جديد.

ويملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سجلًا هجوميًا مميزًا في تصفيات كأس العالم، حيث إنه نجح في تسجيل 258 هدفًا، كما ظهر بمستوى دفاع قوي، بعدما اهتزت شباكه 98 مرة في الـ128 مباراة.

ويُعد نجم الأخضر أسامة هوساوي هو أكثر لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.