يسير الأخضر بشكل مميز مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الأمر الذي منح الجماهير طمأنينة قبل مواجهة الصين المقبلة.

الأخضر يتألق مع رينارد

وقاد رينارد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لتجاوز نظيره الياباني، مساء أمس الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بهدف دون رد سجله فراس البريكان.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 21 مباراة تحت قيادة رينارد، وحقق نتائج مميزة معه، حيث نجح في تحقيق الفوز 14 مرة، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات، فيما خسر الأخضر 3 مباريات فقط.

المنتخب السعودي في تصفيات مونديال 2022

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الصيني، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

ورفع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022، وبفارق الأهداف عن أستراليا متصدر الترتيب، فيما يقع منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.