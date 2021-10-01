تنتظر الجماهير مباراة الاتحاد والأهلي اليوم ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يطمح كل منهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الاتحاد والأهلي اليوم

ويلعب الاتحاد والأهلي عند الساعة 8:20 مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل ديربي جدة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

تفوق الاتحاد

وتُعد مباراة الاتحاد والأهلي اليوم رقم 14 التي تجمع بين الفريقين في شهر أكتوبر بجميع البطولات، وشهدت تفوقًا طفيفًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، مقابل 4 انتصارات للراقي، وخيم التعادل على نتيجة 4 مواجهات.

وكانت أول مواجهة بينهما في شهر أكتوبر عام 1983، وفاز الأهلي بهدفين دون رد، وتعادلا بنتيجة 4/4 في عام 1987، وانتهت مباراتهما بالتعادل بهدفين لكل منهما في 1992، قبل أن يحقق الاتحاد فوزه الأول في أكتوبر عام 1993 بثلاثية نظيفة.

وواصل العميد انتصاراته في مباريات الاتحاد والأهلي بشهر أكتوبر، وحقق فوزين متتاليين في 2007 و2008 بنتيجة 2/1 و2/0، وتواجها مرتين في 2012 ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا، خسر الراقي ذهابًا بهدف نظيف، وفاز إيابًا بثنائية دون رد.

وخيم التعادل السلبي على ديربي جدة في 2013، قبل أن يحقق الأهلي انتصارين متتاليين في 2017 و2019 بنتيجة 3/0 و2/1، وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتحقيق الفوز مجددًا في أكتوبر 2020 بهدفين.