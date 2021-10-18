يجذب ديربي النصر ضد الهلال في دوري أبطال آسيا 2021 أنظار الجماهير السعودية بشكل خاص والعربية بشكل عام، نظرًا لشعبية الفريقين الكبيرة وقوة المواجهة القارية.

النصر يواجه الزعيم في ديربي آسيوي

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الهلال على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا 2021.

النتائج الكبرى شعار الهلال

وتتسم مواجهات النصر ضد الهلال بالقوة والندية في جميع المسابقة، وشهدت تحقيق نتائج كبرى، وكانت البداية مع الزعيم حينما حسم ديربي الرياض في كأس الملك عام 1965 لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وجاء الرد النصراوي في مباراتين بعد ذلك، حيث فاز في البطولة التي حملت اسم “كأس الشهداء” عام 1969، ودوري المناطق عام 1970، بعدما فاز في المواجهتين برباعية مقابل هدفين للأزرق.

ويُعد التعادل بنتيجة 4/4 هو الأكبر في الديربي، حيث حضر مرتين في كأس الاتحاد عام 1989 وفي البطولة ذاتها عام 1995، قبل أن يُسيطر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد ذلك بأرقام قياسية.

وفاز الهلال على النصر في نصف نهائي كأس الملك للأبطال عام 2010 بنتيجة 5/3، وحسم ديربي الرياض في الدوري عام 2014 لصالحه بنتيجة 4/3، قبل أن يحقق فوزًا ساحقًا بخماسية مقابل هدف في دوري 2017.

وواصل الزعيم نتائجه الكبرى ضد النصر وفاز عليه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2020 برباعية مقابل هدف، ويطمح العالمي لإنهاء السيطرة الزرقاء بالأرقام القياسية، وتحقيق الفوز غدًا وخطف التأهل.