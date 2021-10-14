تنتظر الجماهير مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني، أملًا في تألق الأزرق وخطف بطاقة التأهل القارية.

موعد المواجهة الآسيوية

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد بيرسبوليس الإيراني، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2021.

ويطمح الزعيم بقيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، للظهور بشكل مميز وتسجيل هدف مبكر يُسهل مهمته في الفوز، خاصة أنه عمل على تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بدنيًا وفنيًا خلال فترة التوقف الدولي.

الهلال أمام الفرق الإيرانية في آسيا

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا كبيرًا ضد الأندية الإيرانية في جميع البطولات الآسيوية، حيث إنه خاض أمامهم 40 مواجهة، تمكن من تحقيق الفوز 18 مرة، وخسر 13 مرة، فيما خيم التعادل على نتيجة 9 لقاءات.

ولعب الزعيم ضد بيرسبوليس 6 مرات من قبل منذ انطلاق بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي في عام 2003، وشهدت تفوقًا نسبيًا للأزرق، ويمكن الاطلاع على نتائج المواجهات عبر الرابط التالي (اضغط هنا).