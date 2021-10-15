يفكر الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني في ضم لاعبين من تشيلسي الإنجليزي لتدعيم صفوفه الدفاعية بالفترة المقبلة.

برشلونة يُعاني:

ويُعاني برشلونة بالموسم الحالي من أزمات مالية دفعته للموافقة على رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجانب عدم إبرام صفقات كبرى والاعتماد على لاعبيه الشباب.

نجما تشيلسي قد ينضمان بالمجان:

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن برشلونة يرغب فلي ضم كل من الإسباني سيزار أزبيليكويتا الظهير الأيمن للبلوز والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن.

وينتهي عقد الثنائي، في الصيف المقبل، حيث سيتمكن النادي الكتالوني من ضمهما بشكل مجاني، دون إنفاق الملايين من أجل تعزيز الدفاع.

جدير بالذكر أن كل من أزبيليكويتا وكريستنسن فازا مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي، على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.