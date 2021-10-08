صدر عن دار تشكيل للنشر والتوزيع كتاب جديد للمهندس الكاتب سعود آل علي بعنوان: “نسينا أننا أحباب”، في باكورة أعمال المؤلف عن مجال القصة القصيرة، يقع الكتاب في 69 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على سبع عشرة قصة قصيرة.

وجاء في إهداء المؤلف لكتابه: “أبي.. لا زلتُ أقرأ على غيابك آية الكرسي، عسى الله أن يمحو إثم الرحيل بحضورك”.

الإشكالات العاطفية والنفسية:

وتناقش هذه القصص القصيرة العديد من الإشكالات العاطفية والنفسية، والتي ترمز إلى مخاوف سحيقة داخل النفس البشرية عن الغياب والحضور، مقدمة بقالب أدبي يعني بتكنيك القصة القصيرة من حيث إدهاشها للقارئ في حبكتها وشخوصها ونهاياتها ومعالجتها للرمزية الإنسانية في جوانب الحياة بكامل معاناتها.