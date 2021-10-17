قدم الدكتور معتز هاشم، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، العديد من النصائح الهامة للوقاية من أورام وسرطانات الكبد.
وقال هاشم خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن أكثر سرطانات الكبد تحدث بسبب الكبد المتليف، وإنه للوقاية من سرطان وأورام الكبد يجب الالتزام بهذه النصائح:
نصائح هامة:
أولًا: الحمية الصحية الجيدة وممارسة الرياضة.
ثانيًا: الحفاظ على وزن مثالي وسكر جيد وكوليسترول جيد؛ حتى لا تتكون الدهون بالكبد ولا تتحول لتليف.
ثالثًا: التطعيم ضد فيروس الكبد بي، والتطعيم يقلل نسبة حدوث الإصابة؛ لأن فيروس بي أحد أسباب حدوث التليف.
رابعًا: على كل ممارس صحي مهم أن يحصل على التطعيم ضد فيروس بي.
خامسًا: الامتناع عن الكحول فهي من أسباب تليف الكبد.
سادسًا: عدم مشاركة الإبر الملوثة مع أحد، أو فرشاة الأسنان أو فرشاة الحلاقة.
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