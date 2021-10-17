قدم الدكتور معتز هاشم، استشاري الجهاز الهضمي وأمراض وزراعة الكبد، العديد من النصائح الهامة للوقاية من أورام وسرطانات الكبد.

وقال هاشم خلال حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن أكثر سرطانات الكبد تحدث بسبب الكبد المتليف، وإنه للوقاية من سرطان وأورام الكبد يجب الالتزام بهذه النصائح:

نصائح هامة:

أولًا: الحمية الصحية الجيدة وممارسة الرياضة.

ثانيًا: الحفاظ على وزن مثالي وسكر جيد وكوليسترول جيد؛ حتى لا تتكون الدهون بالكبد ولا تتحول لتليف.

ثالثًا: التطعيم ضد فيروس الكبد بي، والتطعيم يقلل نسبة حدوث الإصابة؛ لأن فيروس بي أحد أسباب حدوث التليف.

رابعًا: على كل ممارس صحي مهم أن يحصل على التطعيم ضد فيروس بي.

خامسًا: الامتناع عن الكحول فهي من أسباب تليف الكبد.

سادسًا: عدم مشاركة الإبر الملوثة مع أحد، أو فرشاة الأسنان أو فرشاة الحلاقة.