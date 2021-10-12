قدمت مدينة الملك سعود الطبية، عددًا من النصائح الطبية والإرشادات المهمة للتخلص من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الجميع في خضم مواجهة الإيقاع السريع والمتواتر للحياة اليومية.

ونشرت المدينة الطبية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنفوجراف أوضحت خلاله أبرز الطرق التي يمكن عن طريقها مواجهة الضغوط النفسية إثر المتاعب اليومية الحياتية.

التخلص من الضغوط النفسية:

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الإجراءات والإرشادات التي يمكن باتباعها التخلص من الضغوط النفسية اليومية، وذلك باتباع الإرشادات التالية:

– ضبط النفس

– البحث عن الدعم الاجتماعي

– تحمل المسؤولية

– حل المشكلات

– الاستمتاع بأوقات الفراغ

– تخصيص أوقات للاستجمام والتسلية

– إعادة البناء المعرفي

– تجنب الموقف والتحول عنه

– تنظيم الوقت وممارسة الرياضة

– أخذ قسط وافر من النوم والراحة.

كما دعت مدينة الملك سعود الطبية لجعل شعار الرعاية النفسية الصحية للجميع واقعًا ملموسًا، مشددةً على أن التوازن والاعتدال هما مفتاح الصحة النفسية.