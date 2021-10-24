واصل مهرجان “RUSH” اليوم، وهو إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، في ثالث أيامه الـ24 من أكتوبر، فعاليات الألعاب التقنية والتحديات الإلكترونية، التي شهدت إقبالًا واسعًا من الكبار والصغار، ومن اللاعبين الذين تراوحت أعمارهم بين 6 سنين و35 سنة.

تفاعل جماهيري:

وأظهرت التفاعلات الجماهيرية في موقع المهرجان قوة المنافسة في ألعاب الفعالية، ومن أبرزها “كول أوف ديوتي” وغيرها من الألعاب التي أقبل عليها الحضور واستنفدوا جميع تذاكر المهرجان فور عرضها على الموقع الإلكتروني لموسم الرياض.

ويعد مهرجان “RUSH” نافذة لتبادل الخبرات الإلكترونية والتقنية في مجال الألعاب، إذ لا تخلو مقاعده وممراته من التجمعات والنقاشات، وتبادل التجارب والنصائح بين هواة الألعاب والشغوفين بتقنياتها الجديدة.

ونظم المهرجان عددًا من المسابقات التي توافد الحضور للاستمتاع بها، من أبرزها مسابقة “الكوسبلاي” التي تُجسّد فيها شخصيات الألعاب المفضلة لزوار المهرجان على أرض الواقع يوميًّا.

جوائز الجمهور:

وينتظر الفائزون بجوائز الجمهور تتويجهم يوم غد الاثنين الـ25 من أكتوبر بجوائز قيمتها 70 ألف ريال، بعد اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم مكونة من عدة مُحكّمين محليين ودوليين.

ويؤسس مهرجان “RUSH” لمفاهيم جديدة في صناعة المهرجانات والمعارض العالمية، وتنظيمها بصورة ترفيهية متميزة، وتلبية شغف وهواية شريحة مجتمعية واسعة، إضافة إلى منح المهتمين فرصة الوصول لأحدث التقنيات في مجال الألعاب الإلكترونية، وفقًا لأهداف والتزامات موسم الرياض في تنظيم الفعاليات ذات الاهتمام الواسع، وتوفير تجارب فريدة وغير مسبوقة إقليميًّا وعالميًّا.