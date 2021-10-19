افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، بدار الأوبرا المصرية الليلة، معرض “مكة والمدينة بين الماضي والحاضر”، بحضور نقيبة الفنانين التشكيليين الدكتورة صفية القباني، ووكيل الأزهر الدكتور خالد جعفر، وعدد من الشعراء والفنانين التشكيليين والمثقفين.

تنامي في العلاقات:

ونوه السفير نقلي بأهمية المعرض الذي يقيمه المصور الفوتوغرافي خالد خضر، في وقت تشهد فيه العلاقات السعودية المصرية تنامياً غير مسبوق على المستويات كافة، مؤكداً أن استضافة دار الأوبرا المصرية لهذا الحدث الفني يجسد البُعد الثقافي للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين، كما يعزز حركة النهضة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030.

جسور ثقافية:

وقال: إن مثل هذه الأعمال تمثل أحد أهم الجسور الثقافية بين البلدين، كما إن فن التصوير الفوتوغرافي يعد أول اختراع بصري يتمكن من خلاله الإنسان عبر العقود من ترك موروث بصري ثري لحقب زمنية لم نعاصرها لكننا أصبحنا نراها اليوم عبر الصورة.

مما يذكر أن المعرض يضم 32 لوحة مصورة تعبر عن أبرز ما قدمته المملكة من مجهودات في توسعة الحرمين الشريفين، إلى جانب عدد من اللوحات عن كسوة الكعبة المشرفة.