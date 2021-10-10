كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي عن آخر كأس عالم سيُمثل فيه بلاده خلال الفترة المقبلة.

نيمار يكشف السبب

وتحدث لاعب سان جيرمان قائلًا لـ شبكة DAZN : أرى أن مونديال قطر سيكون الأخير لي، لم أعد أملك القوة العقلية الكافية لكرة القدم بعد الآن، وأعتقد أنني سأقاتل لأحقق هذه البطولة مع منتخب بلادي”.

وتابع حول غيابه عن نصف نهائي مونديال 2014 قائلًا: ” الإصابة التي تعرضت لها في مباراة كولومبيا كانت مؤلمة ولحظة صعبة بالنسبة لي، لقد حاول مارسيلو مساعدتي على النهوض لكنني لم أستطع، قدماي لم تتحرك”.

وأضاف نجم سان جيرمان: ” الطبيب أخبرني أنني لن أستطيع المشاركة مجددًا في مونديال 2014 بكيت للغاية لهذا السبب”.

إنجازات نجم سان جيرمان مع منتخب بلاده

يذكر أن نيمار تُوج مع منتخب البرازيل بلقبين قاريين وهما كأس العالم للقارات عام 2013 ولقب كوبا أمريكا عام 2019.

وسبق لـ منتخب البرازيل التتويج بلقب كأس العالم في 5 مناسبات كان آخرها في عام 2002.