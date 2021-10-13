تسعى إدارة نادي نيوكاسل يونايتد الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صندوق الاستثمار يستحوذ على النادي الإنجليزي

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد أعلنت مؤخرًا، عن بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس آند ميديا.

وشددت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمارات السعودي، أماندا ستافيلي على أن الهدف الرئيسي بعد الاستحواذ على النادي هو التتويج بالدوري الإنجليزي لكرة القدم والمنافسة على البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نيوكاسل يسعى لضم ثنائي يوفنتوس

وأشارت صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، إلى أن الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل يونايتد خصصت 250 مليون يورو لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال الثلاث سنوات المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس فيديريكو كييزا وماتياس دي ليخت على رأس أولويات النادي الإنجليزي في الميركاتو الصيفي.

ولفتت إلى أن ثنائي يوفنتوس يحظى بإعجاب كبير من جانب الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل، على الرغم من صعوبة رحيلهما عن بيانكونيري، وتحديدًا كييزا، الذي يضع عليه اليوفي آمالًا كبيرة لقيادة الفريق في المستقبل.

كما يستهدف النادي الإنجليزي التعاقد من صفقات أخرى من الدوري الإيطالي مثل آرون رامزي الذي يرحب يوفنتوس ببيعه، فرانك كيسي من صفوف ميلان، ومارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر، وزميله المدافع ستيفان دي فري.