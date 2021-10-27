يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه بيسنيك هاسي للظهور بشكل مميز ضد نظيره الهلال، وتحقيق الفوز.

الأهلي ضد الهلال

ويلعب الأهلي ضد الهلال على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

هاسي يبحث عن الفوز الأول

وتُعد مباراة الأهلي ضد الهلال المقبلة هي السابعة للمدير الفني هاسي أمام الزعيم، ولم ينجح في تحقيق الفوز في أي مباراة حينما كان يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، حيث خسر 5 مرات وتعادل مرة واحدة.

وكانت أول مباراة لبيسنيك هاسي ضد الهلال في الدور الأول موسم 2018/ 2019، وفاز الزعيم على ملعب مدينة الملك عبدالله في بريدة بنتيجة 3/1، وتعادلا في مباراة الدور الثاني، قبل أن يخسر في الموسم التالي بخماسية نظيفة ذهابًا ز3/1 إيابًا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بقيادة هاسي في الموسم الماضي بهدف دون رد في بريدة، وخسر بهدفين مقابل هدف إيابًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويطمح لتحقيق فوزه الأول ضد الهلال خلال مباراتهما في جدة.