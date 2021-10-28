يطمح المدير الفني بيسنيك هاسي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز عقبة الهلال، وتحقيق ثلاث نقاط هامة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هاسي يسعى لمواصلة التفوق

وسبق أن تواجه بيسنيك هاسي مع المدير الفني الحالي لفريق الهلال، البرتغالي ليوناردو جارديم مرتين فقط ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، وشهدت تفوقًا لمدرب الأهلي الحالي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أندرلخت البلجيكي، بقيادة هاسي في إقصاء موناكو بقيادة جارديم من منافسات بطولة الدوري الأوروبي، حيث تعادلا ذهابًا بهدف لكل منهما، وفاز إيابًا بهدفين دون رد.

ويسعى بيسنيك هاسي في مواصلة تفوقه على جارديم وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتحقيق الفوز غدًا، كما أنه سيكون الفوز الأول له على الهلال بعد 6 مباريات دون أي انتصار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الهلال، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وقبل مباراة الأهلي ضد الهلال، يحتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.