يطمح المدير الفني بيسنيك هاسي لاستعادة توازنه وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتجاوز عقبة الاتحاد اليوم.

الاتحاد يستضيف الأهلي اليوم

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على الاتحاد عند الساعة 8:20 مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، فيما يقع الأهلي في المركز الـ12 برصيد 5 نقاط.

هاسي يبحث عن فوزه الثاني

وسبق أن واجه هاسي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في 6 مواجهات من قبل، نجح في تحقيق فوز وحيد وخسر مباراة، فيما خيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات، ويطمح لتحقيق الفوز الثاني أمامه اليوم.

ولم يظهر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالمستوى المتوقع مع هاسي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه تعادل في 5 مباريات متتالية، قبل أن يخسر ضد الفيحاء في الجولة السادسة.