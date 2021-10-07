هبطت طائرة كويتية، تابعة لشركة طيران الجزيرة اليوم الخميس، اضطرارياً في مطار طرابزون، شمال تركيا، بعد إنذار بوجود قنبلة على متنها.

إنذار كاذب:

وبحسب قناة العربية، أكد طيران الجزيرة الكويتي أن الإنذار بوجود قنبلة على متن الطائرة إنذار كاذب.

هبوط اضطراري:

وكان إعلام تركي ذكر اليوم الخميس بأن طائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة الكويتية هبطت اضطرارياً في مطار طرابزون شمال شرقي تركيا بعد تهديد بوجود قنبلة.

وذكرت مواقع تركية أنه تم إيقاف الرحلات بشكل مؤقت وإغلاق مطار طرابزون للتحقيق بإنذار وجود قنبلة على متن إحدى الطائرات.

كما ذكرت أنه تم إخلاء الطائرة الكويتية وبدء الفحص والبحث بالتزامن مع وصول فرق مكافحة المتفجرات.