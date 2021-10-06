يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مستوى مميزًا هجوميًا ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

رقم مميز لنادي الاتحاد في الدوريات الخليجية

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في قائمة أكثر فرق الدوريات الخليجية الكبرى تسجيلًا للأهداف هذا الموسم، بعدما نجح في هز الشباك 17 مرة خلال 7 مواجهات خاضها حتى الآن.

كما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الثاني بقائمة الأكثر صناعة للفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلف الهلال، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت هذا الموسم، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين عن ضمك الوصيف.

الأكثر تسجيلًا للأهداف في الدوريات الخليجية الكبرى

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري، قائمة أكثر لاعبي الدوريات الخليجية الكبرى، تسجيلًا للأهداف هذا الموسم، بعدما نجح في هز الشباك 20 مرة خلال الخمس مواجهات التي لعبها.

على الجانب الآخر، يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الإماراتي قائمة أكثر لاعبي الدوريات الخليجية الكبرى، تسجيلًا للأهداف برصيد 15 هدفًا في 6 مباريات، وذلك وفقًا لحساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.