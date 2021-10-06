تنتظر الجماهير مباراة السعودية ضد اليابان في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وسط تمنيات بنجاح الأخضر في الظهور بشكل مميز وخطف الثلاث نقاط.

مباراة السعودية ضد اليابان

ومن المقرر أن تُقام مباراة السعودية ضد اليابان، مساء يوم غد الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022.

وقبل مواجهة السعودية ضد اليابان غدًا، يتواجد الأخضر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر.

هدافو الأخضر

ونجح 9 لاعبين في صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم من هز شباك اليابان خلال المواجهات السابقة، وكان النجم خالد مسعد أول من سجل أمام الساموراي، ثم فهد الهريفي، مشعل التركي وسامي الجابر.

وتشمل قائمة هدافي السعودية ضد اليابان أيضًا كلًا من؛ صالح بشير، ياسر القحطاني، مالك معاذ، عمر هوساوي وفهد المولد، بالإضافة إلى أن هناك هدفًا عكسيًا سجل للأخضر باسم أحد لاعبي الساموراي.

وتُعد مباراة السعودية واليابان المقبلة هي الـ15 في تاريخ مواجهات المنتخبين بجميع المسابقات، وتشهد تفوقًا للساموراي، حيث نجح في تحقيق 9 انتصارات، فيما تمكن الأخضر من الفوز 4 مرات، وخيم التعادل على نتيجة مواجهة واحدة.