أكد الخبير التحكيمي المصري سمير محمود عثمان على أن الهدف الثاني الذي سجله الشباب في شباك نادي الاتحاد عبر اللاعب النيجيري أوديون إيجالو غير صحيح.

مخالفة لمصلحة رومارينيو لم تُحتسب:

وقال سمير عثمان لـ برنامج “أكشن مع وليد”: إنه يوجد مخالفة في بداية اللعبة لمصلحة اللاعب البرازيلي رومارينيو لكنها لم تُحتسب من قبل الحكم فيصل البلوي، مضيفًا أن الهدف ليس تسللًا، ولكنه مخالفة لمصلحة رومارينيو من الأساس.

وأصبح إيجالو ثالث لاعب يُسجل ثنائية في شباك الاتحاد في تاريخ دوري المحترفين السعودي.

ملخص مباراة الشباب والاتحاد:

ونجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في إحراز الهدف الوحيد لليث بالشوط الأول بعد خطأ دفاعي من لاعبي العميد في الدقيقة الـ22.

وشهد الشوط الثاني طرد اللاعب حمدان الشمراني من صفوف العميد بالدقيقة الخمسين بسبب تدخل عنيف على أحد لاعبي الشباب.

وفي وسط المعاناة الدفاعية لـ الاتحاد، تمكن إيغالو من إضافة ثاني أهداف الشباب في الدقيقة الـ69.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد الشباب 15 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العميد عند 17 نقطة في المركز الثاني.