يبدو أن صالح الشهري مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيكون على موعد مع رقم قياسي، في حال تمكن من التسجيل في شباك منتخب الصين غدًا الثلاثاء.

صالح الشهري سيعادل رقم 3 لاعبين في حالة واحدة

ويحتاج الشهري لإحراز هدف في شباك الصين لمعادلة رقم 3 لاعبين سبق وأن سجلوا في شباك 6 منتخبات من قبل مع المنتخب السعودي.

وسجل الشهري في شباك 5 منتخبات حتى الآن وهم ” جامايكا، سنغافورة، عمان، فلسطين، فيتنام”.

وإذا تمكن صالح الشهري من إحراز هدف في الصين، فسوف يكون قد سجل في 6 منتخبات مثل صالح بشير وخالد التيماوي وفهد المصيبيح”.

وفي سياق آخر، سيغيب 5 لاعبين عن تشكيلة الأخضر السعودي في مباراة الصين غدًا الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

غيابات الأخضر أمام الصين

واستُبعد كل من محمد البريك وعبدالله عطيف وسالم الدوسري للإصابة، بينما لم يتواجد علي الأسمري وعبدالله الحمدان لأسباب فنية.

ويتصدر المنتخب السعودي مع أستراليا المجموعة بـ9 نقاط “العلامة الكاملة من ثلاث مباريات بعد الفوز في الجولات الثلاث الأولى على فيتنام (3 ـ 1) وعمان واليابان (1 ـ 0) وتبدو الفرصة مواتية لتحقيق الفوز والاستمرار بسجل خالٍ من الخسائر خاصة وأن المباراة على أرضه وأمام جماهيره التي ستكون متواجدة بكثافة بعد قرار وزارة الرياضة رفع نسبة الحضور الجماهيري بشكل استثنائي إلى 100 %.