أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن المملكة ومصر دولة واحدة لهما نفس الأحلام والتطلعات والمستهدفات.

#وزير_الطاقة في حفل توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي مع #مصر: نحن ومصر دولة واحدة، لنا أحلام وتطلعات واحدة، وتاريخ واحدٌ، ومستهدفات واحدة، نسعى لتحقيقها تنفيذاً لتوجيهات قيادةٍ مبادِرةٍ فاعلةٍ قادرةٍ ومُمكِّنة، تعمل لتحوّل الآمال والغايات إلى منجزات ملموسة. #صحيفة_المواطن pic.twitter.com/vwLWOZUrPd — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 5, 2021

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمة له اليوم على هامش توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية : نحن ومصر دولة واحدة، لنا أحلام وتطلعات واحدة، وتاريخ واحدٌ، ومستهدفات واحدة، نسعى لتحقيقها تنفيذًا لتوجيهات قيادةٍ مبادِرةٍ فاعلةٍ قادرةٍ ومُمكِّنة، تعمل لتحوّل الآمال والغايات إلى منجزات ملموسة.

تعزيز الروابط الأخوية المتينة

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الوصول إلى هذه المرحلة المهمة من هذا المشروع، هو تتويج لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، التي تنص على تعزيز الروابط الأخوية المتينة التي تجمعهما، وترسيخ العلاقات العريقة والمتميزة بينهما، وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين التي وقعت بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، -حفظهم الله-، ضمن حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية والسياسية بين البلدين.

أهمية خُطط الربط الكهربائي

وبيَّن سمو وزير الطاقة أن خُطط الربط الكهربائي في المملكة عمومًا، تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، التي تحظى برعاية واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – والتي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة، وامتلاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بأن تكون مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي مع الدول، يسهم في تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء، ويدعم مشاركة البلدين فيها.