أكد نجم الاتحاد والنصر السابق، نايف هزازي، أن مهاجم العالمي، المغربي عبدالرزاق حمدالله، كان مطالبًا بالاعتذار بعد مباراة العميد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هزازي يؤكد وجود مجاملات بالنصر:

وتحدث نايف هزازي عن الأوضاع في الاتحاد والنصر حاليًّا، قائلًا: “الاستقرار الفني والعناصري والإداري ولدت نتائج إيجابية في الاتحاد، على عكس الوضع في النصر والمجاملات التي تحدث فيها للبعض دون الآخر”.

وتابع هزازي خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”، قائلًا: “على ذوي الخبرة من لاعبين وإداريين التدخل لحل الوضع الفني الغير جيد في الفريق”.

حمدالله مطالب بالاعتذار بعد إهدار ركلة الجزاء:

واختتم النجم النصراوي السابق تصريحاته قائلًا: “لو كنت مكان حمدالله بعد تصدي غروهي لتسديدته من علامة الجزاء، لاعتذرت من الإدارة واللاعبين والجماهير وأبدي احترامي لقرار المدرب باستبعادي”.

وكان المغربي عبدالرزاق حمدالله قد تعرض لانتقادات قوية من جماهير نادي النصر، بعد إضاعته لركلة جزاء أمام الاتحاد، خاصة أن العالمي خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب، علمًا بأن العالمي يملك مباراة مؤجلة.