أكد سعد الشهري المختص والمهتم بتوعية المستهلك أن عملية التغليف تؤثر بشكل كبير على جودة الطعام.

كيف تؤثر عملية التغليف على جودة الطعام؟.. سعد الشهري (مهتم بتوعية المستهلك) يوضح#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/uA2924mVd4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2021

وقال الشهري، خلال استضافته ببرنامج “يا هلا”، على “روتانا خليجية”، إن الخبز على سبيل المثال لو وتم وضعه في أكياس بلاستيكية أو نايلون على سبيل المثال يصعد منه بخار ويؤثر ذلك على جودة الخبز.

وتابع سعد الشهري: “كذلك الأطعمة الساخنة التي يتم تغليفها في عبوات بلاستيكية أو أطباق الفلين وهذه الأطعمة تتأثر بدرجة الحرارة وتمتص بعض المواد غير الصحية من هذه المواد البلاستيكية”.