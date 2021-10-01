قطعت دراسة بريطانية الجدل حول تأثير تلقي لقاح كورونا في نفس وقت الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خاصة مع بدء توفير لقاحات الإنفلونزا في العديد من دول العالم.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة بريستول أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، حيث إن ذلك لا يؤثر سلبًا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.

وفي السياق، شددت كبيرة الباحثين راجيكا لازاروس على أهمية تلك الدراسة، مضيفة أنه “تم تقديم نتائج هذه الدراسة إلى اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين للنظر فيها، وستساعد صانعي السياسات في التخطيط لمستقبل برامج التطعيم المهمة هذه”.