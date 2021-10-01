قطعت دراسة بريطانية الجدل حول تأثير تلقي لقاح كورونا في نفس وقت الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خاصة مع بدء توفير لقاحات الإنفلونزا في العديد من دول العالم.
لقاح الإنفلونزا الموسمية
وأظهرت الدراسة التي أجرتها جامعة بريستول أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من كوفيد-19 ولقاح الإنفلونزا في نفس التوقيت، حيث إن ذلك لا يؤثر سلبًا على الاستجابة المناعية التي ينتجها أي منهما.
وفي السياق، شددت كبيرة الباحثين راجيكا لازاروس على أهمية تلك الدراسة، مضيفة أنه “تم تقديم نتائج هذه الدراسة إلى اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين للنظر فيها، وستساعد صانعي السياسات في التخطيط لمستقبل برامج التطعيم المهمة هذه”.
يذكر أن الدراسة شملت 679 متطوعًا في 12 موقعًا عبر إنجلترا وويلز. وتلقت إحدى المجموعات جرعتين إحداها من لقاح الوقاية من كوفيد والثانية من لقاح الإنفلونزا في الزيارة الأولى، مع إعطاء دواء وهمي في الزيارة الثانية.
لقاح كورونا في السعودية
وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.
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