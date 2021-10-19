أجاب حساب المواطن على استفسار بشأن هل تضاف الزوجة تلقائيًّا كتابعة للزوج في البرنامج؟

وقال البرنامج عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر: إنه للحصول على دعم لابد من تغيير الحالة الاجتماعية إلى (متزوج) عن طريق الحساب (تفاصيل الطلب- بيانات عامة) وتعديل الحالة الاجتماعية والضغط على أيقونة حفظ والتوجه إلى (بيانات التابعين) وإضافة الزوجة كتابع والضغط على أيقونة حفظ ثم تقديم الطلب عن طريق أيقونة (المراجعة).