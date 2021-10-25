ترددت أنباء عن احتمالية تأجيل مباراتي الاتفاق والفتح ضد ضمك والفيصلي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد لن يؤجل مباراتي الاتفاق والفتح:



وأكدت تقارير صحافية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم، يدرس تأجيل مباراتي الاتفاق والفتح في الجولة العاشرة؛ نظرًا لوجود 4 من لاعبي الفريقين في معسكر المنتخب السعودي تحت 23 عامًا.

وأشار برنامج المنصة مع الإعلامي محمد البكيري، عبر إذاعة ألف ألف، إلى أن اتحاد الكرة أبلغ الأندية بإلغائه فكرة تأجيل لقائي الاتفاق والفتح أمام ضمك والفيصلي على أن تقام في موعدها المحدد سابقًا.

الأخضر يُغادر إلى أوزبكستان:

واختتم الأخضر الأولمبي، بقيادة المدير الفني سعد الشهري، تدريباته في العاصمة الرياض قبل المغادرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، مساء اليوم الاثنين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان سعد الشهري قد أعلن بالأمس عن قائمة المنتخب السعودي في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا، حيث ضم 23 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).