أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، حكم شرب ماء زمزم بأكثر من نية.

شرب ماء زمزم بأكثر من نية:

وقال المطلق، خلال لقائه في برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، ردًّا على سؤال سيدة بشأن مدى جواز شرب مياه زمزم بأكثر من نية وخلطه بالماء العادي: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: “ماء زمزم لما شُرب له”.

هل يجوز شرب ماء زمزم بأكثر من نية؟ وهل يصح خلطة بالماء العادي ؟ الشيخ أ.د. عبدالله المطلق يجيب#يستفتونك#قناة_الرسالة https://t.co/HR9QEmdqhU pic.twitter.com/mjULWn0szq — قناة الرسالة (@alresalahnet) October 16, 2021

وأضاف المطلق أن الصحابة كانوا يشربونه ثم يدعون الله بأمور مختلفة، مثل العلم والصحة وغيرهما.

خلط زمزم بالماء العادي:

أما ما يتعلق بخلطه بالماء العادي، أكد أنه يجوز للمرء خلط ماء زمزم بغيره من الماء، إلا أن شربه مجردًا له فوائد تفوق خلطه بالماء العادي.