أفادت أنباء بأن نور غسان زوجة نجم قناة طيور الجنة، الوليد مقداد في انتظار مولودها، حيث تلقى الأخير التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

تعليق المعتصم:

وأكد متابعون أن الوليد مقدام أعلن عن حمل زوجته خلال إجازته في إسطنبول، مستندين على تعليق المعتصم شقيق الوليد عندما علق على إحدى الصور التي تجمع الأخير بزوجته بالقول: “منورين أبو خالد وأم خالد” فظنوا أن زوجة الوليد حامل بطفل سيُطلق عليه اسم خالد تيمنًا باسم خالد المقداد مؤسس قناة طيور الجنة. فيما كذّب البعض الآخر الخبر.

مسيرة الوليد:

الوليد مقداد​ هو الابن الأكبر ل​خالد مقداد​ المؤسس لقناة ​طيور الجنة​ التي رافقت الأطفال ببرامج وأناشيد كثيرة علقت في أذهانهم، وولد في 30 ديسمبر عام 1999، وله أخت وحيدة تدعى ​جنى مقداد​ وثلاثة أشقاء المعتصم بالله إياد، وجاد وسند.

التحق الوليد مقداد بجامعة الخليج في الكويت باختصاص إدارة الأعمال الدولي وكان له ولشقيقه عصومي (المعتصم بالله) إلمام واهتمامات فنية وإعلامية إذ كان له العديد من البصمات والأعمال في قناتهم على يوتيوب التي تميزت بتسهيل مخاطبة المتابعين الأطفال التي يعد أبرز أبطالها المعتصم والوليد ورغد المقداد، ومنذ تأسيس القناة برز الوليد مقداد كواحد من أكبر أولاد خالد الأمر الذي دفع بعدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالاهتمام في حياته الشخصية.