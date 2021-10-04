تنتظر الجماهير انطلاقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل، أملًا في ظهوره بشكل مميز والمنافسة على الألقاب.

بيدرو يبدأ مشواره مع النصر:

وبدأ المدير الفني البرتغالي بيدرو إيمانويل مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل رسمي، مساء الاثنين، حيث قاد المران الجماعي واجتمع مع اللاعبين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكانت إدارة العالمي بقيادة مسلي آل معمر قد أعلنت عن التعاقد مع بيدرو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب البرازيلي مانو مينيز الذي تمت إقالته مؤخرًا، ووصل المدير الفني البرتغالي إلى الرياض، مساء الأحد.

انقسام بشأن بيدرو إيمانويل:

وانقسم النقاد الرياضيون في برنامج “كورة” حول قدرة بيدرو إيمانويل على النجاح مع العالمي، وقال أحمد المصيبيح: “مدرب فريق النصر الجديد “خيار ممتاز” ولكن بشرط أن يُمنح الصلاحيات كاملة”.

وعلق محمد الصدعان قائلًا: “بيدرو مدرب صاحب قرار ولديه شخصية، ولكن الحمل عليه سيكون ثقيلًا، لأن جماهير النصر لن تصبر في هذه التوقيت ومع هذه الكوكبة من النجوم”.

وقال ماجد التويجري: “استقطاب بيدرو إيمانويل لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يذكرني باستقطابات الأندية الكبيرة لمدربي أندية الوسط، والأرقام والإحصائيات تقول في كل مرة أن المدرب لا ينجح”.