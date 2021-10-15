حسم المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، موقفه من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

زيدان يرفض عرض نيوكاسل

وأشارت صحيفة “ديلي ميرور”، اليوم الجمعة، إلى أن الملاك السعوديين الجدد تواصلوا مع زيدان، لاستطلاع رأيه في قيادة فريق نيوكاسل يونايتد، إلا أن المدير الفني الفرنسي رفض العرض.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن زيدان رفض أن يخطط لقيادة المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم مستقبلًا، على الرغم من أن هذا الحلم أصبح صعبًا على المدى القريب بعد فوز الديوك بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وأكدت “ديلي ميرور”، أن قائمة المرشحين لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، تضم أسماء أخرى مثل ستيفن جيرارد، بريندان رودجرز وأنطونيو كونتي.

صندوق الاستثمار يستحوذ على النادي الإنجليزي

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم قد أعلنت مؤخرًا، عن بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة مكونة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، شركة بي.سي.بي كابيتال بارتنرز وآر.بي سبورتس آند ميديا.

وشددت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمارات السعودي، أماندا ستافيلي على أن الهدف الرئيسي بعد الاستحواذ على النادي هو التتويج بالدوري الإنجليزي لكرة القدم والمنافسة على البطولات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).