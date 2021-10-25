كشف رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مانويل نافارو، حقيقة توقيع عقوبة على الحكم المساعد في مباراة الاتحاد والشباب الماضية.

البلوي ينتقد حكم مباراة الاتحاد والشباب:

وكان المدير التنفيذي لكرة القدم بالعميد، حامد البلوي، قد أكد أن الحكم المساعد في مباراة الاتحاد والشباب قد وجه ألفاظًا نابية غير لائقة بين الشوطين إلى نجم فريقه، عبدالرحمن العبود.

وشدد حامد البلوي على أنه لديه ما يثبت التلفظ غير الأخلاقي الذي بدر من الحكم المساعد في مباراة الاتحاد والشباب ضد عبدالرحمن العبود، في المواجهة التي أُقيمت على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وانتهت بهزيمة العميد بثنائية.

مانويل نافارو يُعلق على الواقعة:

وتحدث رئيس لجنة الحكام قائلًا: “لم نجتمع في جدة بسبب استدعاء حكام مباراة الاتحاد والشباب.. تلقينا معلومات البلوي بخصوص الحادثة.. مثل هذه الحالات يجب أن نسمع جميع الأطراف.. وأنتظر إجابة الاتحاد بشأن الاجتماع”.

وتابع مانويل نافارو خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “من النواحي القانونية لا أستطيع القول الآن إننا سنعلن عن عقوبة أو لا.. أي حكم سيخطئ في مباراة سيتم استبعاده في المباراة التي تليها.. وبعض الأحيان نعلق العقوبة بسبب قلة الحكام وتؤجل العقوبة”.

وأكدت تقارير أن نادي الاتحاد تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الحكام الرئيسية، من أجل طلب حكام أجانب لمبارياته المقبلة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من مواجهة الحزم المقبلة في الجولة العاشرة.