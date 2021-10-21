أعلن نادي الباطن التعاقد مع المدرب الكرواتي ألين هورفات المدير الفني السابق لنادي النصر لتدريب الفريق الكروي الأول في النادي السماوي خلال الفترة المقبلة.

هورفات يعود بعد رحيله عن النصر

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن المدرب هورفات سيقود الفريق حتى نهاية الموسم الحالي 2021/2022.

ويأتي المدرب الكرواتي خلفًا للمدرب الصربي لالاتوفيتش الذي تمت إقالته قبل 5 أيام من الآن بسبب سوء النتائج.

ونجح الفريق الكروي الأول بالسماوي في إحراز هدفين بالشوط الأول من مباراة الفيحاء عبر كل من يوسف الشمري وريناتو شافيز.

وفي الشوط الثاني، لم ينجح فريق الفيحاء في العودة للمباراة، ليحافظ الفريق السماوي على تفوقه ويحقق 3 نقاط ثمينة.

الفريق السماوي يبتعد عن مراكز الهبوط

وأصبح رصيد الفريق السماوي بعد الفوز 9 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 13 نقطة في المركز الثالث.