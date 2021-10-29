بدأ فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين على شغل الوظائف الميدانية بفرع بمنطقة القصيم بمسمى وظيفة (عضو هيئة) والمعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة.

وظائف هيئة الأمر بالمعروف

وترأس لجنة المقابلات المشَكّلة فضيلة مدير عام فرع المنطقة المكلف الشيخ وهب بن إبراهيم الوهيبي الذي بين أن إجراء هذه المقابلات تم بمراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الرئاسة العامة تحرص على اختيار الكفاءات المميزة والحاصلة على المؤهلات التي تؤهلهم لشغل وظيفة عضو هيئة، وذلك انطلاقًا من توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة أيدها الله.