أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن موسم الرياض في دورته الجديدة سوف ينطلق اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري.
فيديو | تركي آل الشيخ: 100 ألف عدد الوظائف في #موسم_الرياض #صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) October 4, 2021
إنجازات هيئة الترفيه
وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن عدد الشركات المشاركة في فعاليات الهيئة حتى الآن تجاوز 2000 شركة فيما تجاوز عدد الفعاليات 2500 فعالية زارها أكثر من 75 مليون شخص، فيما بلغ عدد التراخيص والتصاريح 4400 وبلغ عدد الوظائف 100 ألف وظيفة ومثلهم عدد المتدربين.
تفاصيل موسم الرياض 2021
وكشف آل الشيخ عن تفاصيل موسم الرياض الذي سينطلق يوم 20 أكتوبر عبر المسيرة فيما سيتم فتح أول زون في الموسم يوم 21 أكتوبر.
ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.
ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.
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