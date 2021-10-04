أعلن المستشار في الديوان الملكي رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أن موسم الرياض في دورته الجديدة سوف ينطلق اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري.

إنجازات هيئة الترفيه

وقال آل الشيخ خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم إن عدد الشركات المشاركة في فعاليات الهيئة حتى الآن تجاوز 2000 شركة فيما تجاوز عدد الفعاليات 2500 فعالية زارها أكثر من 75 مليون شخص، فيما بلغ عدد التراخيص والتصاريح 4400 وبلغ عدد الوظائف 100 ألف وظيفة ومثلهم عدد المتدربين.

تفاصيل موسم الرياض 2021

وكشف آل الشيخ عن تفاصيل موسم الرياض الذي سينطلق يوم 20 أكتوبر عبر المسيرة فيما سيتم فتح أول زون في الموسم يوم 21 أكتوبر.

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.